Indicadores

Relación de velas - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Visualizaciones:
1074
Ranking:
(3)
Publicado:
El único parámetro es PeriodCN (número de velas a comparar)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9721

