Die Berechnung der Differenz zwischen Hoch- und Tief-Kursen, um die Preisspanne jeder Stunde sichtbar zu machen.

Drei Indikatoren: MA, RSI und Stochastik mit der Möglichkeit eine beliebige Timeframe auszusuchen.

Nullwerte beschreiben einen Seitwärtstrend. Ein V-förmiger Puls weist auf einen Trendwechsel hin. U-shaped puls - Einstieg in die gleiche Richtung.

Dieser Indikator zeichnet das Verhältnis der Länge der Kerzenkörper der letzten N Kerzen