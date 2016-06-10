Descripción:



A menudo el trader no tiene tiempo para recorrer todos los períodos de tiempo y buscar el mejor punto de entrada. Se puede colocar estos indicadores en la misma ventana y observar simultáneamente la imagen de todos los períodos sin tener que cambiar las pantallas.

Stoxastic:



Con los indicadores Stoxastic y RSI todo está bastante claro, ellos muestran los valores de los indicadores correspondientes con la vela del período más alto.. Analizaremos las posibilidades del indicador MA un poco más tarde.

Variables



La variable común para los tres indicadores es timeframe.

Sus valores pueden ser los siguientes:



timeframe = 1 1 minuto

timeframe = 5 5 minutos

timeframe = 15 15 minutos

timeframe = 30 30 minutos

timeframe = 60 1 hora

timeframe = 240 4 horas

timeframe = 1440 1 día

timeframe = 10080 1 semana

timeframe = 43200 1 mes

Incluso si se ha equivocado en unos minutos, el indicador le corregirá y pondrá el período mayor más cercano. En cuanto a las demás variables, es igual que en las versiones originales de los indicadores.

Ahora volvemos a MA.

La variable applied_price (precio usado) puede servir para muchas funciones.

applied_price = 0 PRICE_CLOSE

applied_price = 1 PRICE_OPEN

applied_price = 2 PRICE_HIGH

applied_price = 3 PRICE_LOW

applied_price = 4 (high+low)/2

applied_price = 5 (high+low+close)/3

applied_price = 6 (high+low+close+close)/4



Por ejemplo, si colocamos 3 indicadores con los siguientes parámetros en la ventana con el período inferior a H1:

1) PeriodMA = 1; applied_price = 2; timeframe = 60;

2) PeriodMA = 1; applied_price = 3; timeframe = 60;

3) PeriodMA = 1; applied_price = 0; timeframe = 15;

Obtenemos el indicador que muestra el mínimo y el máximo de velas de horas (líneas verdes 1,2) y (naranja 3) muestra el precio de cierre de cada vela de 15 minutos.

Variando los parámetros, Usted puede crear la combinación necesaria de los indicadores.

Multi.Period.MA puede utilizarse también como una MA habitual, estableciendo el período de suavizado más de 1.

Cada indicador tiene dos búferes. Uno es principal que muestra los valores como escalones, y el otro es auxiliar que suaviza los escalones.

