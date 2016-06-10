Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Indicadores de períodos de tiempo múltiples - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 2323
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
A menudo el trader no tiene tiempo para recorrer todos los períodos de tiempo y buscar el mejor punto de entrada. Se puede colocar estos indicadores en la misma ventana y observar simultáneamente la imagen de todos los períodos sin tener que cambiar las pantallas.
Stoxastic:
Con los indicadores Stoxastic y RSI todo está bastante claro, ellos muestran los valores de los indicadores correspondientes con la vela del período más alto.. Analizaremos las posibilidades del indicador MA un poco más tarde.
Variables
La variable común para los tres indicadores es timeframe.
Sus valores pueden ser los siguientes:
timeframe = 1 1 minuto
timeframe = 5 5 minutos
timeframe = 15 15 minutos
timeframe = 30 30 minutos
timeframe = 60 1 hora
timeframe = 240 4 horas
timeframe = 1440 1 día
timeframe = 10080 1 semana
timeframe = 43200 1 mes
Incluso si se ha equivocado en unos minutos, el indicador le corregirá y pondrá el período mayor más cercano. En cuanto a las demás variables, es igual que en las versiones originales de los indicadores.
Ahora volvemos a MA.
La variable applied_price (precio usado) puede servir para muchas funciones.
applied_price = 0 PRICE_CLOSE
applied_price = 1 PRICE_OPEN
applied_price = 2 PRICE_HIGH
applied_price = 3 PRICE_LOW
applied_price = 4 (high+low)/2
applied_price = 5 (high+low+close)/3
applied_price = 6 (high+low+close+close)/4
Por ejemplo, si colocamos 3 indicadores con los siguientes parámetros en la ventana con el período inferior a H1:
1) PeriodMA = 1; applied_price = 2; timeframe = 60;
2) PeriodMA = 1; applied_price = 3; timeframe = 60;
3) PeriodMA = 1; applied_price = 0; timeframe = 15;
Obtenemos el indicador que muestra el mínimo y el máximo de velas de horas (líneas verdes 1,2) y (naranja 3) muestra el precio de cierre de cada vela de 15 minutos.
Variando los parámetros, Usted puede crear la combinación necesaria de los indicadores.
Multi.Period.MA puede utilizarse también como una MA habitual, estableciendo el período de suavizado más de 1.
Cada indicador tiene dos búferes. Uno es principal que muestra los valores como escalones, y el otro es auxiliar que suaviza los escalones.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9680
Movimiento medio del precio durante un determinado número de días separadamente para cada hora.Script de la apertura de órdenes
Colocación de órdenes con el número Magic
El Asesor Experto JK_BullP_AutoTrader se basa en el indicador Bulls Power.Trinity-Impulse
Indicador de impulso que muestra las entradas en las posiciones y el flat lateral, cuando es mejor no entrar.