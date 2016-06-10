CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Trinity-Impulse - indicador para MetaTrader 4

Leonid Basis | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
1691
Ranking:
(14)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El estado cero caracteriza el flat lateral. El impulso en V indica en la entrada en dirección opuesta. El impulso en П indica en la entrada en la misma dirección.

Se aceptan las mejoras de cualquier tipo.

Imagen:


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9717

JK BullP AutoTrader JK BullP AutoTrader

El Asesor Experto JK_BullP_AutoTrader se basa en el indicador Bulls Power.

Indicadores de períodos de tiempo múltiples Indicadores de períodos de tiempo múltiples

Tres indicadores МА, RSI y Stoxastic con posibilidad de escoger el período de tiempo necesario.

Relación de velas Relación de velas

El indicador muestra la relación del largo de cuerpos de las últimas N velas.

MA_Support MA_Support

Todas las MAs en el diapasón M1.