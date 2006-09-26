Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
JK BullP AutoTrader - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6049
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник JK_BullP_AutoTrader построен на индикаторе Bulls Power. Советник используется на таймфрейме H1. Тестировался на модели "Все тики".
MACD signal
Советник MACD_signal основан на сигналах индикаторов Average Directional Movement Index (ADX) и Moving Average Convergence/Divergence (MACD).Перенос сделок из отчёта тестера на график
Скрипт предназначен для переноса сделок из стандартного отчёта тестера МetaТrader 4 на график.
Show history
Переносит сделки из истории терминала на график в соответствии с имиджем, принятым в последней версии терминала. Все оптом. Прежние позиции удаляются с графика.Библиотека функций быстрого преобразования Фурье FFT
Библиотека функций быстрого преобразования Фурье FFT облегчает написание программ, где используется преобразования Фурье.