Скрипт предназначен для переноса сделок из стандартного отчёта тестера МetaТrader 4 на график.

Переносит сделки из истории терминала на график в соответствии с имиджем, принятым в последней версии терминала. Все оптом. Прежние позиции удаляются с графика.

Библиотека функций быстрого преобразования Фурье FFT облегчает написание программ, где используется преобразования Фурье.