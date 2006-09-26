CodeBaseРазделы
Советники

JK BullP AutoTrader - эксперт для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
6049
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник JK_BullP_AutoTrader построен на индикаторе Bulls Power. Советник используется на таймфрейме H1. Тестировался на модели "Все тики".



