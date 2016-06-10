Mira cómo descargar robots gratis
TDSGlobal - Asesor Experto para MetaTrader 4
El Asesor Experto TDSGlobal utiliza los indicadores MACD, OsMA y WPR. Está configurado para trabajar en el período de tiempo D1 con los pares de divisas USDCHF, GBPUSD, USDJPY y EURUSD.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9532
Trailing Stop universal
El trailing puede realizarse usando fractales, extremos de las barras anteriores o el número de puntos especificado. Puede iniciarse como un EA separado o un script en conjunto con cualquier otro EA.A Tool: Peak Volume Counter
Muestra los saltos de los volúmenes de tick en el gráfico de precios.
Instrument
Visualización del símbolo aleatorio del período aleatorio.Stoch
El Asesor Experto Stoch trabaja con las órdenes pendientes SellLimit y BuyLimit.