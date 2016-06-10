CodeBaseSecciones
TDSGlobal - Asesor Experto para MetaTrader 4

El Asesor Experto TDSGlobal utiliza los indicadores MACD, OsMA y WPR. Está configurado para trabajar en el período de tiempo D1 con los pares de divisas USDCHF, GBPUSD, USDJPY y EURUSD.



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9532

