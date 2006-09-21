Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stoch - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10805
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник Stoch работает с отложенными ордерами SellLimit и BuyLimit. Советник настроен на работу на таймфрейме H4.
NonLagMA v5
Неопаздывающая средняя с оригинальным алгоритмом расчета и дополнительными опциями (цветность, фильтр).MarginCalculate
Очень простая функция расчета маржи для форексных символов. Расчет автоматически идет в базовой валюте.
st+L+2stor-V1-1
Советник st+L+2stor-V1-1 разработан на базе советника Starter.Франк уд
Советник Франк_уд все время в рынке в обе стороны.