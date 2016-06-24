Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Stoch - expert para MetaTrader 4
O Expert Advisor Stoch trabalha com ordens pendentes de SellLimit e BuyLimit. O EA é ajustado para trabalhar no período H4.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9562
Instrumento
