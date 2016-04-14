Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Stoch - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 702
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
The Expert Advisor Stoch works with SellLimit and BuyLimit pending orders. The Adviser is adjusted on work on H4 timeframe.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9562
Instrument
Darstellung von Kerzen von irgendeinem Finanzinstrument und irgendeiner Periode.TDSGlobal
Der Expert Advisor TDSGlobal verwendet die Indikatoren MACD, OsMA und WPR.
Multicurrency Indicator
Dieser Indikator analysiert 4 Währungspaare, vergleicht sie und zeichnet die Abweichungen in den Chart.ZeroLevel.mq4
Diese Script berechnet Stop Loss und Take Profit für einen Preis, bei dem der aufsummierte Profit aller offenen Positionen nicht 0 ist.