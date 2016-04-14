Der Expert Advisor TDSGlobal verwendet die Indikatoren MACD, OsMA und WPR.

Darstellung von Kerzen von irgendeinem Finanzinstrument und irgendeiner Periode.

Dieser Indikator analysiert 4 Währungspaare, vergleicht sie und zeichnet die Abweichungen in den Chart.

Diese Script berechnet Stop Loss und Take Profit für einen Preis, bei dem der aufsummierte Profit aller offenen Positionen nicht 0 ist.