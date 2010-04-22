Коротко:

Отображение произвольного инструмента, синхронизация по барам или по дням.

Индикатор позволяет удобно отслеживать относительное движение инструментов.

Это улучшенная версия этого: http://codebase.mql4.com/ru/code/9545 .

Индикатор позволяет выравнивать свой график относительно оригинального графика. Для этого нужно выделить мышкой красную "ручку" и передвинуть ее под Low конкретного бара оригинальго графика. График индикатора будет выравнен с этой точкой когда придет новый тик или после команды Обновить.







Кроме того, добавлена функция Синхронизация по дням - DaySynch, которая позволяет автоматичеcки выравнивать график индикатора по первому бару каждого дня.

