Intrument 2 - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров: 9172
- 9172
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Коротко:
Отображение произвольного инструмента, синхронизация по барам или по дням.
Индикатор позволяет удобно отслеживать относительное движение инструментов.
Это улучшенная версия этого: http://codebase.mql4.com/ru/code/9545 .
Индикатор позволяет выравнивать свой график относительно оригинального графика. Для этого нужно выделить мышкой красную "ручку" и передвинуть ее под Low конкретного бара оригинальго графика. График индикатора будет выравнен с этой точкой когда придет новый тик или после команды Обновить.
Кроме того, добавлена функция Синхронизация по дням - DaySynch, которая позволяет автоматичеcки выравнивать график индикатора по первому бару каждого дня.
