Neue Version : http://codebase.mql4.com/en/code/9632



Shortly:



Darstellung von Kerzen von irgendeinem Finanzinstrument und irgendeiner Periode.

Das ist sehr einfach. Wir wählen Finanzinstrument,

TimeFrame - wenn 0, dann wird die von dem Chart verwendet,

Vertikale Verschiebung in Punkten,

Horizontale Verschiebung in Bars,

History,

Das Farbschema.

Wir erhalten dann einige Tools auf den Chart.







Einfach und verständlich. Dazu sollte es keine Fragen geben. )