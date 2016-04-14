und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Instrument - Indikator für den MetaTrader 4
903
Neue Version : http://codebase.mql4.com/en/code/9632
Shortly:
Darstellung von Kerzen von irgendeinem Finanzinstrument und irgendeiner Periode.
Das ist sehr einfach. Wir wählen Finanzinstrument,
TimeFrame - wenn 0, dann wird die von dem Chart verwendet,
Vertikale Verschiebung in Punkten,
Horizontale Verschiebung in Bars,
History,
Das Farbschema.
Wir erhalten dann einige Tools auf den Chart.
Einfach und verständlich. Dazu sollte es keine Fragen geben. )
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9545
