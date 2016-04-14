CodeBaseKategorien
Indikatoren

Instrument - Indikator für den MetaTrader 4

Денис Орлов
Ansichten:
903
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Neue Version : http://codebase.mql4.com/en/code/9632

Shortly:

Darstellung von Kerzen von irgendeinem Finanzinstrument und irgendeiner Periode.

Das ist sehr einfach. Wir wählen Finanzinstrument,
TimeFrame - wenn 0, dann wird die von dem Chart verwendet,
Vertikale Verschiebung in Punkten,
Horizontale Verschiebung in Bars,
History,
Das Farbschema.

Wir erhalten dann einige Tools auf den Chart.



Einfach und verständlich. Dazu sollte es keine Fragen geben. )


