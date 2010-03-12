CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Instrument - индикатор для MetaTrader 4

Денис Орлов | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
9426
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Новая версия http://codebase.mql4.com/ru/code/9632

Коротко:

Отображение свечей произвольного инструмента произвольного периода.

Все очень просто.
Выбираем
Инструмент,
TimeFrame - если 0 то текущий графика,
Вертикальный сдвиг в пунктах,
Горизонтальный сдвиг в барах,
Историю,
Цветовую схему.

Получаем несколько инструментов на одном чарте.



Просто ясно. Вопросов нет.

Цветные свечи Цветные свечи

Индикатор окрашивает свечи в соответствии с их размером и направлением.

IcqMessenger IcqMessenger

Система для получения информации по аське о текущем состоянии открытых позиций, счета и т.п., а также автоматического уведомления о совершаемых операциях.

MA_speed_exceeding_OPEN (Blue_Dream Technology) MA_speed_exceeding_OPEN (Blue_Dream Technology)

(новая версия вместо ASS_MA_V0) Идея Andru80. Аналитический модуль. Работает совместно с индикатором Speed_MA_V2.

Stochastic-X8 Stochastic-X8

Сетка из восьми стохастиков на одном графике.