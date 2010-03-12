Смотри, как бесплатно скачать роботов
Instrument - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9426
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Новая версия http://codebase.mql4.com/ru/code/9632
Коротко:
Отображение свечей произвольного инструмента произвольного периода.
Все очень просто.
Выбираем
Инструмент,
TimeFrame - если 0 то текущий графика,
Вертикальный сдвиг в пунктах,
Горизонтальный сдвиг в барах,
Историю,
Цветовую схему.
Получаем несколько инструментов на одном чарте.
Просто ясно. Вопросов нет.
