Новая версия http://codebase.mql4.com/ru/code/9632



Коротко:

Отображение свечей произвольного инструмента произвольного периода.

Все очень просто.

Выбираем

Инструмент,

TimeFrame - если 0 то текущий графика,

Вертикальный сдвиг в пунктах,

Горизонтальный сдвиг в барах,

Историю,

Цветовую схему.



Получаем несколько инструментов на одном чарте.







Просто ясно. Вопросов нет.

