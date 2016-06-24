Participe de nossa página de fãs
Instrumento - indicador para MetaTrader 4
- 936
-
Nova versão : http://codebase.mql4.com/pt/code/9632
Em breve:
Exibindo as velas de qualquer instrumento de qualquer período.
A descrição:
Tudo é muito simples.
Nós escolhemos
Instrumento,
TimeFrame - se 0 igual ao gráfico,
Deslocamento vertical em pontos,
Deslocamento horizontal em barras,
Histórico,
Esquema de cores.
Nós recebemos algumas ferramentas em um gráfico.
Simples e claro. Não há quaisquer perguntas. )
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9545
