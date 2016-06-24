Nova versão : http://codebase.mql4.com/pt/code/9632



Em breve:



Exibindo as velas de qualquer instrumento de qualquer período.

A descrição:

Tudo é muito simples.

Nós escolhemos

Instrumento,

TimeFrame - se 0 igual ao gráfico,

Deslocamento vertical em pontos,

Deslocamento horizontal em barras,

Histórico,

Esquema de cores.

Nós recebemos algumas ferramentas em um gráfico.





Simples e claro. Não há quaisquer perguntas. )