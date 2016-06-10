Mira cómo descargar robots gratis
A Tool: Peak Volume Counter - Asesor Experto para MetaTrader 4
961
- 961
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
A Tool: Peak Volume Counter
Modification: 70001
Edition Date: 2009.06.03
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
1. A Tool: Peak Volume Counter es un programa auxiliar para AIS5 Trade Machine.
2. La tarea principal de A Tool: Peak Volume Counter consiste en identificar los paquetes grandes de ticks entrantes y mostrarlos en el gráfico de precios.
3. La configuración consiste en seleccionar el valor límite "aci.Threshold" para determinar el tamaño del paquete de ticks entrantes, ver líneas del código 16 y 88-94.
4. Los paquetes grandes de ticks entrantes pueden reflejar volúmenes grandes de operaciones y ser los puntos de entrada.
5. La certeza completa nunca está presente.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9514
