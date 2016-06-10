



Autor:

Alex5757000

Multi Moving Average v2 es la nueva versión del indicador Multi Moving Average . En medida de lo posible, se tomaron en cuenta todas las sugerencias de los miembros del foro.

Principales novedades:

posibilidades de MTF.



Aviso visual y de sonido sobre la coincidencia de la dirección del movimiento de cuatro MAs.



Este indicador es muy cómodo en cuanto a los ajustes:

Las variables globales contienen los parámetros de entrada de cada una de cuatro MAs:

Período de tiempo (Time Frame). 1 = M1; 5 = M5; 15 = M15; 30 = M30; 60 = H1; 240 = H4; 1440 = D1;

Período del promedio (Averaging period).

Método del cálculo de la media móvil (Averaging method). 0 = SMA; 1 = EMA; 2 = SSMA; 3 = LWMA;

Precio utilizado para el cálculo de la media móvil (The type of the price used for calculaton of Moving Average).

0 = CLOSE, 1 = OPEN, 2 = HIGH, 3 = LOW, 4 = MEDIAN, 5 = TYPICAL, 6 = WEIGHTED

2. Aviso visual sobre la coincidencia de la dirección del movimiento de cuatro MAs. (Relleno del área del indicador con un color determinado). (RangeGraphic)

3. Aviso de sonido sobre la coincidencia de la dirección del movimiento de cuatro MAs. (RangeAlert)

4. Tipo de visualización: 0 = cuadrado, 1 = rectángulo, 2 = punto. (BarWingdings)



5. Ajustes flexibles para la etiqueta de texto:

Colocación de la etiqueta de texto (ShowLabel).

Desplazamiento vertical de la etiqueta de texto (V_Shift).

Desplazamiento horizontal de la etiqueta de texto (H_Shift).

Color de la etiqueta de texto según la posición de MA respecto al precio Bid: más arriba/más abajo.

6. Así como, ajuste de todos los colores, grosor de la línea, etc.

Este indicador ha sido ideado durante el intento de “simplificar” al máximo el gráfico de precios. En primer lugar se trataba de las MAs: había que quitarlas del gráfico sin perder al mismo tiempo la información necesaria.

Pues bien, este indicador tiene dos funciones:

Muestra el estado actual de la media móvil: subida o caída (color correspondiente).

Muestra el estado de la media móvil respecto al precio (o MA con el período 1): más arriba/más abajo (color correspondiente de la etiqueta de texto).

¡De esta manera, configurando los períodos de las MAs, se puede juzgar sobre la tendencia general en el mercado, ¡dejando al mismo tiempo el gráfico de precios libre!

//<---->

Si quiere automatizar su trading y necesita los servicios de un programador bursátil, puede ponerse en contacto conmigo. Para ver mi información de contacto, ponga ShowIntro = True;

//<---->











Recomendaciones: