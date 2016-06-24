Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Uma Ferramenta: Peak Volume Counter - expert para MetaTrader 4
Uma Ferramenta: Peak Volume Counter
COMO É
Uma Ferramenta: Peak Volume Counter
1. Uma Ferramenta: Peak Volume Counter, ou simplesmente AIS7PVC, é um programa de auxílio para o AIS5 Trade Machine.
2. O principal objetivo do AIS7PVC é identificar e exibir no gráfico os grandes volumes dos ticks de entrada.
3. Para ajustar o programa, defina o valor adequado da limiar "aci.Threshold" na linha de código 16 e verifique as linhas 88-94.
4. Grandes volumes de tick de entrada podem refletir uma grande quantidade de operações atuais e pode ser usado para um ponto de entrada.
5. Por favor, lembre-se sempre que toda a certeza está sempre em falta.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9514
