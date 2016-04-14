Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
A Tool: Peak Volume Counter - Experte für den MetaTrader 4
A Tool: Peak Volume Counter
A Tool: Peak Volume Counter
1. Das Tool: Peak Volume Counter, oder einfach AIS7PVC, ist ein externes Programm für die AIS5 Trade Machine.
2. Die wichtigste Aufgabe von AIS7PVC ist es, die größten eingehenden Tikcs zu identifizieren und auf dem Chart anzuzeigen.
3. sie können das Programm noch anpassen indem Sie gute Werte für die Grenzwerte "aci.Threshold" in der Zeile 16 des Programmcodes eingeben und die Zeilen 88-94 überprüfen.
4. Wenn große Tick-Pakete eingehen könnte dies auf eine große Anzahl von Transaktionen hindeuten. Diese Situation kann somit auch als Einstiegspunkt verwendet werden.
5. Bedenken Sie bitte, dass es nie eine vollständige Sicherheit gibt.
