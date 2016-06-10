CodeBaseSecciones
Análisis de las tendencias - indicador para MetaTrader 4

La determinación de las tendencias se basa en el indicador Zigzag. Luego, cada tendencia se marca con el rectángulo del color correspondiente. La información sobre la tendencia (tamaño h, volumen medio v, velocidad media s durante la tendencia en pips/hora) se muestra en la parte superior/inferior del rectángulo. La información sobre la tendencia actual se muestra en la esquina superior izquierda. La tendencia actual se considera desde el inicio del último rectángulo.


Recomendaciones:

  • Se puede aplicar este indicador para el análisis de las Ondas de Elliott y para el trading usando la información sobre el cambio de la velocidad del precio.

