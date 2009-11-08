CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

AIS5 Trade Machine - эксперт для MetaTrader 4

AIRAT SAFIN | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
6492
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
AIS5TM.MQ4 (496.87 KB)
AIS5TMIE.TXT (17.92 KB)
AIS5TMIR.TXT (18.32 KB)
AT5.MQ4 (25.78 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
AIS5 Trade Machine


Modification: 50003
Edition Date: 2010.03.31


Copyright (C) 2010, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2010, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software


AS IS


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9315

TimeLines TimeLines

Разлиновка графика по времени и таймер.

GBP\JPY за 9 лет GBP\JPY за 9 лет

Торгует по свечным моделям

Smile Time )) Smile Time ))

Индикатор TimeLines теперь рассказывает анекдоты! ))) Вместо скучных алертов. Хорошее настроение - основа психологического настроя.

Индикатор трендов всех временных периодов Индикатор трендов всех временных периодов

Показывает в одной таблице тренды всех временных периодов