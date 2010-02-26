Смотри, как бесплатно скачать роботов
A Tool: Peak Volume Counter - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4971
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
A Tool: Peak Volume Counter
Modification: 70001
Edition Date: 2009.06.03
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
AS IS
A Tool: Peak Volume Counter
1. A Tool: Peak Volume Counter является вспомогательной программой для AIS5 Trade Machine.
2. Основной задачей A Tool: Peak Volume Counter является выявление и отображение на графике цены больших пакетов приходящих тиков.
3. Настройка заключается в выборе порогового значения "aci.Threshold" для определения размера пакета приходящих тиков, см. строки кода 16 и 88-94.
4. Большие пакеты приходящих тиков могут отражать большие объемы текущих сделок и являться точками входа.
5. Полная определенность всегда отсутствует.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9514
