CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

A Tool: Peak Volume Counter - эксперт для MetaTrader 4

AIRAT SAFIN | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
4971
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
AIS7PVC.MQ4 (11.95 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
A Tool: Peak Volume Counter


Modification: 70001
Edition Date: 2009.06.03


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software


AS IS


 

A Tool: Peak Volume Counter
 
1. A Tool: Peak Volume Counter является вспомогательной программой для AIS5 Trade Machine.
2. Основной задачей A Tool: Peak Volume Counter является выявление и отображение на графике цены больших пакетов приходящих тиков.
3. Настройка заключается в выборе порогового значения "aci.Threshold" для определения размера пакета приходящих тиков, см. строки кода 16 и 88-94.
4. Большие пакеты приходящих тиков могут отражать большие объемы текущих сделок и являться точками входа.
5. Полная определенность всегда отсутствует.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9514

Скрипт закрытия ордеров Скрипт закрытия ордеров

При запуске скрипта появляется окно, в котором можно выбрать закрывать все ордера или только положительные. Также есть возможность ввести Magic номер, тогда будут закрываться только ордера помеченные Magic.

Ingrit 7 Ingrit 7

Pivot + Marginal

Grid Grid

Выставляет сетку отложенных ордеров.

10 пунктов по EURUSD & GBPUSD (Продолжение) 10 пунктов по EURUSD & GBPUSD (Продолжение)

Стратегия форекс “10 пунктов по EURUSD”.