Multi Moving Average - индикатор для MetaTrader 4
- 10102
Автор:
Multi Moving Average - это индикатор, отображающий в подокне графика информацию о четырех Скользящих Средних.
Индикатор очень удобен в плане настроек: в глобальные переменные вынесены входные параметры каждой из четырех МА в отдельности:
- Период усреднения (period).
- Метод вычисления скользящего среднего (ma_method).
- Используемая цена для расчёта скользящего среднего (applied_price).
а также гибкие настройки текстовой метки:
- Установка текстовые метки (bool).
- Вертикальный сдвиг текстовой метки (double).
- Горизонтальный сдвиг текстовой метки (int).
- Окраска текстовой метки судя по положению МА относительно цены Bid: выше/ниже.
Идея индикатора родилась при попытке как можно больше "разгрузить" график цены. В первую очередь это касалось скользящих средних - необходимо было их убрать с чарта и в то же время сохранить необходимую информацию. Таким образом, данный индикатор носит три функции.
- Отображает текущее состояние скользящего среднего - рост или падение. (окраска в соответствующий цвет)
- Показывает положение скользящего среднего по отношению к цене (или МА с периодом 1) - выше или ниже. (окраска текстовой метки в соответствующий цвет)
Таким образом, задав периоды МАшек "потяжелее" и "полегче", можно судить об общей тенденции на рынке, оставив при этом график цены свободным!
По всем вопросам, касающимся доработки/усовершенствования индикатора, обращайтесь в личку.
