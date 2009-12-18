CodeBaseРазделы
Индикаторы

Multi Moving Average - индикатор для MetaTrader 4

Автор:

Alex5757000

Multi Moving Average - это индикатор, отображающий в подокне графика информацию о четырех Скользящих Средних.

Индикатор очень удобен в плане настроек: в глобальные переменные вынесены входные параметры каждой из четырех МА в отдельности:

  • Период усреднения (period). 
  • Метод вычисления скользящего среднего (ma_method).
  • Используемая цена для расчёта скользящего среднего (applied_price).

а также гибкие настройки текстовой метки:

  • Установка текстовые метки (bool).
  • Вертикальный сдвиг текстовой метки (double).
  • Горизонтальный сдвиг текстовой метки (int).
  • Окраска текстовой метки судя по положению МА относительно цены Bid: выше/ниже.

Идея индикатора родилась при попытке как можно больше "разгрузить" график цены. В первую очередь это касалось скользящих средних - необходимо было их убрать с чарта и в то же время сохранить необходимую информацию. Таким образом, данный индикатор носит три функции. 

  1. Отображает текущее состояние скользящего среднего - рост или падение. (окраска в соответствующий цвет)
  2. Показывает положение скользящего среднего по отношению к цене (или МА с периодом 1) - выше или ниже. (окраска текстовой метки в соответствующий цвет)

Таким образом, задав периоды МАшек "потяжелее" и "полегче", можно судить об общей тенденции на рынке, оставив при этом график цены свободным! 


По всем вопросам, касающимся доработки/усовершенствования индикатора, обращайтесь в личку.

