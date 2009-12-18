



Автор:

Alex5757000



Multi Moving Average - это индикатор, отображающий в подокне графика информацию о четырех Скользящих Средних.

Индикатор очень удобен в плане настроек: в глобальные переменные вынесены входные параметры каждой из четырех МА в отдельности:

Период усреднения (period).

Метод вычисления скользящего среднего (ma_method).

Используемая цена для расчёта скользящего среднего (applied_price).

а также гибкие настройки текстовой метки:

Установка текстовые метки (bool).



Вертикальный сдвиг текстовой метки (double).

Горизонтальный сдвиг текстовой метки (int).

Окраска текстовой метки судя по положению МА относительно цены Bid: выше/ниже.

Идея индикатора родилась при попытке как можно больше "разгрузить" график цены. В первую очередь это касалось скользящих средних - необходимо было их убрать с чарта и в то же время сохранить необходимую информацию. Таким образом, данный индикатор носит три функции.

Отображает текущее состояние скользящего среднего - рост или падение. (окраска в соответствующий цвет)

Показывает положение скользящего среднего по отношению к цене (или МА с периодом 1) - выше или ниже. (окраска текстовой метки в соответствующий цвет)

Таким образом, задав периоды МАшек "потяжелее" и "полегче", можно судить об общей тенденции на рынке, оставив при этом график цены свободным!







По всем вопросам, касающимся доработки/усовершенствования индикатора, обращайтесь в личку.