Индикаторы

Multi Moving Average v2 - индикатор для MetaTrader 4

Автор:

Alex5757000

Multi Moving Average v2 - индикатор, являющийся новой версией индикатора Multi Moving Average . По мере возможностей, были учтены все пожелания и просьбы участников форума.

Основные нововведения:

  • Возможности MTF.
  • Визуальная сигнализация о совпадении направления движения четырех МА.
  • Звуковая (Alert) сигнализация о совпадении направления движения четырех МА.

Индикатор очень удобен в плане настроек:

  1.  В глобальные переменные вынесены входные параметры каждой из четырех МА в отдельности:
  • Временной интервал (Time Frame). 1 = M1; 5 = M5; 15 = M15; 30 = M30; 60 = H1; 240 = H4; 1440 = D1; 
  • Период усреднения (Averaging period). 
  • Метод вычисления скользящего среднего (Averaging method). 0 = SMA; 1 = EMA; 2 = SSMA; 3 = LWMA;
  • Используемая цена для расчёта скользящего среднего (The type of the price used for calculaton of Moving Average).
    0 = CLOSE, 1 = OPEN, 2 = HIGH, 3 = LOW, 4 = MEDIAN, 5 = TYPICAL, 6 = WEIGHTED

     2. Визуальная сигнализация о совпадении направления движения четырех МА. (Заливка области индикатора опр. цветом). (RangeGraphic)

     3. Звуковая (Alert) сигнализация о совпадении направления движения четырех МА. (RangeAlert)

     4. Тип визуализации: 0 = квадрат, 1 = прямоугольник, 2 = точка. (BarWingdings)

     5. Гибкие настройки текстовой метки:

  • Установка текстовые метки (ShowLabel).
  • Вертикальный сдвиг текстовой метки (V_Shift).
  • Горизонтальный сдвиг текстовой метки (H_Shift).
  • Окраска текстовой метки судя по положению МА относительно цены Bid: выше/ниже.

     6. Также, настройка всех цветов, толщины линий и т.д.

Идея индикатора родилась при попытке как можно больше "разгрузить" график цены. В первую очередь это касалось скользящих средних - необходимо было их убрать с чарта и в то же время сохранить необходимую информацию.

Итак, данный индикатор носит две функции:

  • Отображает текущее состояние скользящего среднего - рост или падение. (окраска в соответствующий цвет)
  • Показывает положение скользящего среднего по отношению к цене (или МА с периодом 1) - выше или ниже. (окраска текстовой метки в соответствующий цвет)

Таким образом, задав периоды МАшек "потяжелее" и "полегче", можно судить об общей тенденции на рынке, оставив при этом график цены свободным! 

//<---->

Если Вы хотите автоматизировать свою торговлю и нуждаетесь в услугах биржевого программиста, Вы можете связаться со мной. Чтобы увидеть мою контактную информацию, установите ShowIntro = True;

//<---->



Советы:

  •  После первой установки индикатора на график, просто зайдите в настройки и нажмите OK. Это необходимо для принудительной переинициализации индикатора, т.к. первый раз он почему-то расчитывается неправильно. Пока не знаю почему. Как пойму, исправлю..
