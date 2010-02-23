Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Multi Moving Average v2 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12970
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
Multi Moving Average v2 - индикатор, являющийся новой версией индикатора Multi Moving Average . По мере возможностей, были учтены все пожелания и просьбы участников форума.
Основные нововведения:
- Возможности MTF.
- Визуальная сигнализация о совпадении направления движения четырех МА.
- Звуковая (Alert) сигнализация о совпадении направления движения четырех МА.
Индикатор очень удобен в плане настроек:
- В глобальные переменные вынесены входные параметры каждой из четырех МА в отдельности:
- Временной интервал (Time Frame). 1 = M1; 5 = M5; 15 = M15; 30 = M30; 60 = H1; 240 = H4; 1440 = D1;
- Период усреднения (Averaging period).
- Метод вычисления скользящего среднего (Averaging method). 0 = SMA; 1 = EMA; 2 = SSMA; 3 = LWMA;
- Используемая цена для расчёта скользящего среднего (The type of the price used for calculaton of Moving Average).
0 = CLOSE, 1 = OPEN, 2 = HIGH, 3 = LOW, 4 = MEDIAN, 5 = TYPICAL, 6 = WEIGHTED
2. Визуальная сигнализация о совпадении направления движения четырех МА. (Заливка области индикатора опр. цветом). (RangeGraphic)
3. Звуковая (Alert) сигнализация о совпадении направления движения четырех МА. (RangeAlert)
4. Тип визуализации: 0 = квадрат, 1 = прямоугольник, 2 = точка. (BarWingdings)
5. Гибкие настройки текстовой метки:
- Установка текстовые метки (ShowLabel).
- Вертикальный сдвиг текстовой метки (V_Shift).
- Горизонтальный сдвиг текстовой метки (H_Shift).
- Окраска текстовой метки судя по положению МА относительно цены Bid: выше/ниже.
6. Также, настройка всех цветов, толщины линий и т.д.
Идея индикатора родилась при попытке как можно больше "разгрузить" график цены. В первую очередь это касалось скользящих средних - необходимо было их убрать с чарта и в то же время сохранить необходимую информацию.
Итак, данный индикатор носит две функции:
- Отображает текущее состояние скользящего среднего - рост или падение. (окраска в соответствующий цвет)
- Показывает положение скользящего среднего по отношению к цене (или МА с периодом 1) - выше или ниже. (окраска текстовой метки в соответствующий цвет)
Таким образом, задав периоды МАшек "потяжелее" и "полегче", можно судить об общей тенденции на рынке, оставив при этом график цены свободным!
//<---->
Если Вы хотите автоматизировать свою торговлю и нуждаетесь в услугах биржевого программиста, Вы можете связаться со мной. Чтобы увидеть мою контактную информацию, установите ShowIntro = True;
//<---->
Советы:
- После первой установки индикатора на график, просто зайдите в настройки и нажмите OK. Это необходимо для принудительной переинициализации индикатора, т.к. первый раз он почему-то расчитывается неправильно. Пока не знаю почему. Как пойму, исправлю..
Индикатор строит уровни поворота цены (PPZ) по четырём фракталам. Строится 4 различных уровня.!_SynchCharts
Скрипт для упрощения визуального мультивалютного анализа
Moving Average weak point is consolidation false signals. The indicator gives buy/sell signals using moving average, but it won't give any false signals in consolidation.TrendValue
Гибкий трендовый индикатор. Добавите его к своей торговой стратегии, чтобы четко определить момент, когда тренд сменился.