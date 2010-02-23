



Автор:

Alex5757000

Multi Moving Average v2 - индикатор, являющийся новой версией индикатора Multi Moving Average . По мере возможностей, были учтены все пожелания и просьбы участников форума.

Основные нововведения:

Возможности MTF.



Визуальная сигнализация о совпадении направления движения четырех МА.

Звуковая (Alert) сигнализация о совпадении направления движения четырех МА.

Индикатор очень удобен в плане настроек:

В глобальные переменные вынесены входные параметры каждой из четырех МА в отдельности:

Временной интервал (Time Frame). 1 = M1; 5 = M5; 15 = M15; 30 = M30; 60 = H1; 240 = H4; 1440 = D1;

Период усреднения (Averaging period).

Метод вычисления скользящего среднего (Averaging method). 0 = SMA; 1 = EMA; 2 = SSMA; 3 = LWMA;

Используемая цена для расчёта скользящего среднего (The type of the price used for calculaton of Moving Average).

0 = CLOSE, 1 = OPEN, 2 = HIGH, 3 = LOW, 4 = MEDIAN, 5 = TYPICAL, 6 = WEIGHTED

2. Визуальная сигнализация о совпадении направления движения четырех МА. (Заливка области индикатора опр. цветом). (RangeGraphic)

3. Звуковая (Alert) сигнализация о совпадении направления движения четырех МА. (RangeAlert)

4. Тип визуализации: 0 = квадрат, 1 = прямоугольник, 2 = точка. (BarWingdings)



5. Гибкие настройки текстовой метки:

Установка текстовые метки (ShowLabel).

Вертикальный сдвиг текстовой метки (V_Shift).

Горизонтальный сдвиг текстовой метки (H_Shift).

Окраска текстовой метки судя по положению МА относительно цены Bid: выше/ниже.

6. Также, настройка всех цветов, толщины линий и т.д.

Идея индикатора родилась при попытке как можно больше "разгрузить" график цены. В первую очередь это касалось скользящих средних - необходимо было их убрать с чарта и в то же время сохранить необходимую информацию.

Итак, данный индикатор носит две функции:

Отображает текущее состояние скользящего среднего - рост или падение. (окраска в соответствующий цвет)

Показывает положение скользящего среднего по отношению к цене (или МА с периодом 1) - выше или ниже. (окраска текстовой метки в соответствующий цвет)

Таким образом, задав периоды МАшек "потяжелее" и "полегче", можно судить об общей тенденции на рынке, оставив при этом график цены свободным!

