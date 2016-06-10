Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Tres estocásticos de histograma en uno - indicador para MetaTrader 4
En este indicador existe la posibilidad de establecer cualquier período de tiempo, gracias a lo cual se puede ver los estocásticos de todos los períodos simultáneamente. Ha sido añadida la alerta al entrar en las zonas -30 y +30. Cuando selecciona el timeframe, no es necesario establecer el tiempo exacto en minutos. Será suficiente introducir el período que le interesa y el indicador mostrará el más apropiado. Por ejemplo, si introduce 1500, el indicador mostrará el estocástico semanal, y si introduce 55, mostrará el estocástico de una hora. El timeframe seleccionado se muestra en la esquina superior izquierda de la ventana del indicador.
Stochastic3_v5
