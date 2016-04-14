und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Multi Moving Average v2 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 932
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber
Multi Moving Average v2 - ist eine neue Version des Indikators Multi Moving Average .
Neue Eigenschaften:
- Analyser multipler Timeframes.
- Ein sichtbarer und hörbarer Alarm wenn alle gleitende Durchschnitte in dieselbe Richtung weisen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9508
Diese Indikator analysiert die letzten hundert Wellen und zeigt für jede Welle deren Größe, deren durchschnittliches Volumen und deren durchschnittliche Geschwindigkeit (in Pips pro Stunde) an.3 stochastics in one
Der Indikator wurde auf der Basis von 3 "gistorgammu stochastics" höherer Order entwickelt
Zeigt auf dem Chart Volumen-Spitzen an exakten Punkten anUniversal trailing stop
Das Trailingstop kann über Fraktale, über extreme Bars der Vergangenheit oder über eine Angabe von Punkten gesteuert werden. Dieses Tool kann als einzelner Expert Advisor oder als Script in Zusammenhang mit einem anderen Expert Advisor gestartet werden.