CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Multi Moving Average v2 - Indikator für den MetaTrader 4

[Eliminado] | German English Русский Español Português
Ansichten:
932
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


Urheber

Alex5757000

Multi Moving Average v2 - ist eine neue Version des Indikators Multi Moving Average .

Neue Eigenschaften:

  • Analyser multipler Timeframes.
  • Ein sichtbarer und hörbarer Alarm wenn alle gleitende Durchschnitte in dieselbe Richtung weisen.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9508

Analyse von Wellens Analyse von Wellens

Diese Indikator analysiert die letzten hundert Wellen und zeigt für jede Welle deren Größe, deren durchschnittliches Volumen und deren durchschnittliche Geschwindigkeit (in Pips pro Stunde) an.

3 stochastics in one 3 stochastics in one

Der Indikator wurde auf der Basis von 3 "gistorgammu stochastics" höherer Order entwickelt

A Tool: Peak Volume Counter A Tool: Peak Volume Counter

Zeigt auf dem Chart Volumen-Spitzen an exakten Punkten an

Universal trailing stop Universal trailing stop

Das Trailingstop kann über Fraktale, über extreme Bars der Vergangenheit oder über eine Angabe von Punkten gesteuert werden. Dieses Tool kann als einzelner Expert Advisor oder als Script in Zusammenhang mit einem anderen Expert Advisor gestartet werden.