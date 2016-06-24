Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Multi Média Móvel v2 - indicador para MetaTrader 4
Visualizações:
- 1190
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:
Multi Média Móvel v2 - é uma nova versão do indicador Multi Média Móvel.
Novas características:
- Análise múltipla dos períodos de tempo.
- Alerta visual e sonoro quando as médias móveis estão se movendo em uma direção.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9508
