Multi Média Móvel v2 - indicador para MetaTrader 4

Multi Média Móvel v2 - é uma nova versão do indicador Multi Média Móvel.

Novas características:

  • Análise múltipla dos períodos de tempo.
  • Alerta visual e sonoro quando as médias móveis estão se movendo em uma direção.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9508

