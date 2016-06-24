CodeBaseSeções
JS.Levels - indicador para MetaTrader 4

JS_Sergey | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1114
Avaliação:
(7)
Publicado:
Atualizado:
Descrição:

Ele usa os valores de Máxima/Mínima mensais.

Para desenhar todos os níveis, é necessário fazer o download do histórico.

Na segunda versão os valores de Máxima e Mínima são representados com cores diferentes. V2 também permite o uso de valores de Máxima/Mínima para o número definido de meses (N).

Observação do editor:

Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las .

Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9389

