JS.Levels - indicador para MetaTrader 4
Descrição:
Ele usa os valores de Máxima/Mínima mensais.
Para desenhar todos os níveis, é necessário fazer o download do histórico.
Na segunda versão os valores de Máxima e Mínima são representados com cores diferentes. V2 também permite o uso de valores de Máxima/Mínima para o número definido de meses (N).
Imagem:
Observação do editor:
Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.
Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las lá.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9389
