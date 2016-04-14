CodeBaseKategorien
JS.Levels - Indikator für den MetaTrader 4
JS.Levels - Indikator für den MetaTrader 4

Beschreibung:

Er verwendet monatliche Hoch- und Tiefkurse.

Damit alle Levels gezeichnet werden muss die historische Datenbank vollständig geladen werden.

In der zweiten Version werden die Hoch und Tief-Werte mit unterschiedlichen Farben gezeichnet. Die Version V2 erlaubt es zudem, die Hoch- und Tief-Werte über eine angegebene Anzahl von Monaten (N) zu verwenden.

Bild:


Version 1.


Version 2.

Nachtrag:

Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.

Wenn Sie Fragen an den Autor, Vorschläge oder Kommentar abgeben wollen, ist es besser wenn Sie sie hier hin schreiben.

Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9389

