Индикаторы

JS.Уровни - индикатор для MetaTrader 4

JS_Sergey
9258
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Месячный график уровни ставятся на High - Low свечи.

обязательно нужно закачать историю иначе уровни будут не все...

Версия 2 H и L отображаются разными цветами с подписыванием месяца/года. + возможность отображения хай/лоу только за последние N месяцев, а не по всей истории.




Версия 1.


Версия 2.

