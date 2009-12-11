Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
JS.Уровни - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9258
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Месячный график уровни ставятся на High - Low свечи.
обязательно нужно закачать историю иначе уровни будут не все...
Версия 2 H и L отображаются разными цветами с подписыванием месяца/года. + возможность отображения хай/лоу только за последние N месяцев, а не по всей истории.
Версия 1.
Версия 2.
Индикатор OrderBalans. Визуализация торговли
Данный индикатор поможет как при ручной торговле так и при тестровании торговых роботов.Нейросетевой советник
Советник на базе нейросети FANN
ReverseSymbol
Почти полноценный график "перевернутого" торгового инструментаAuto-Fibonacci
Индикатор создает разметку Фибоначчи на графике и автоматически ее обновляет. Количество баров и метод расчета можно изменять в настройках.