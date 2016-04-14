Dieses Skript zeigt den Kurs an, an dem der gesamte Profit für alle offenen Positionen nicht negativ ist. (Ohne Verlust-Level, oder Break-Even Preis-Level)



Wenn Sie alle offenen Positionen an diesem Kurslevel schließen dann wird der aufsummierte Profit positiv sein (nicht negativ).











Diese Methode wird in einem Experten verwendet. Sie können sich hier die Ergebnisse ansehen.