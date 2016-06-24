CodeBaseSeções
Scripts

Nível Break-even dos preços (sem nível de perda) - script para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1775
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
O script mostra o nível de preços, onde o lucro total para todas as posições abertas serão não-negativas (sem nível de perda, ou nível de preço break-even).

Se você fechar todas as posições abertas a esse preço, o lucro total será positivo.



Este método é usado no EA, você pode ver os resultados de negociação aqui

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9375

