Nível Break-even dos preços (sem nível de perda) - script para MetaTrader 4
- 1775
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O script mostra o nível de preços, onde o lucro total para todas as posições abertas serão não-negativas (sem nível de perda, ou nível de preço break-even).
Se você fechar todas as posições abertas a esse preço, o lucro total será positivo.
Este método é usado no EA, você pode ver os resultados de negociação aqui
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9375
