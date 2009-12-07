Описание:

Скрипт указывает на ценовой уровень без убытка открытых позиций.



Если все открытые позиции закрыть при достижении ценой этого уровня, то суммарная прибыль всех закрываемых позиций будет неотрицательной.

Картинка:







Результаты торговли советника, использующего данный метод: ПОСМОТРЕТЬ