CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Уровень Безубытка - скрипт для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
10844
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Скрипт указывает на ценовой уровень без убытка открытых позиций.

Если все открытые позиции закрыть при достижении ценой этого уровня, то суммарная прибыль всех закрываемых позиций будет неотрицательной.

Картинка:


Результаты торговли советника, использующего данный метод: ПОСМОТРЕТЬ

eEquityTrailing eEquityTrailing

Трейлинг эквити

I_exr_07 I_exr_07

Иланоподобный советник

Affine Transform Affine Transform

Индикатор для аффинного преобразования ценовых данных

IBS_RSI_CCI_v3 IBS_RSI_CCI_v3

Модификация индикатора WKBIBS