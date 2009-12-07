Смотри, как бесплатно скачать роботов
Уровень Безубытка - скрипт для MetaTrader 4
Описание:
Скрипт указывает на ценовой уровень без убытка открытых позиций.
Если все открытые позиции закрыть при достижении ценой этого уровня, то суммарная прибыль всех закрываемых позиций будет неотрицательной.
Результаты торговли советника, использующего данный метод: ПОСМОТРЕТЬ
