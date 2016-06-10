Autor:

Vladimir Hlystov

El indicador no dibuja por sí mismo, sólo comprueba sus acciones y corrige si algo no va bien.

Vamos a ver cómo trabaja paso a paso:

1. ONDA Usted dibuja cualquier línea de tendencia usando fractales y la llama «1<espacio>*****" por ejemplo: “1 onda”. Después del primer tick, o para no esperar el tick, hace la actualización con el botón derecho del ratón. Obtenemos la siguiente imagen:

La línea punteada y el rectángulo en el extremo muestran el supuesto movimiento del precio. Si la onda ha sido definida correctamente, el precio vendrá precisamente en este rectángulo. V - volumen medio en la primera onda. Después de eso esperamos el primer fractal y renombramos la línea punteada en “2 onda” (lo que importa es la cifra y el espacio después). Movemos el extremo de esta línea al inferior fractal recién formado, y obtenemos el supuesto movimiento del precio en la tercera onda:

(si la línea se ha movido a una barra sin fractal, el indicador le avisará e intentará mover la línea personalmente. Si la línea no ha sido movida por el indicador, muévala personalmente hacia el fractal)







Después de que el precio pase el rectángulo (en este ejemplo el precio pasa incluso por encima del objetivo estimado), renombramos la línea punteada en “3 onda” y movemos su extremo al fractal superior, obtenemos:

El indicador nos avisa que el volumen medio en la tercera onda siempre es más alto que en la primera. Entonces, es posible que hemos equivocado en la definición de la onda. A pesar de eso, hemos conseguido el objetivo necesario, podemos continuar. Después de que el precio alcance el objetivo estimado y después de la formación del fractal, renombramos la línea punteada en “4 onda”, movemos el extremo hacia el fractal, obtenemos:

Esperamos el fractal superior en el objetivo estimado y dibujamos el retroceso “a b c”. Puede encontrar más información sobre las ONDAS DE ELLIOTT en el libro de B. Williams “Caos de trading”. Por eso para usar este indicador, recomiendo primero estudiar este asunto.



Recomendaciones:

El indicador “Fractals.mq4” ayudará a facilitar la tarea de construcción de la primera línea. Es mejor colocar las órdenes no inmediatamente después del fractal, sino esperar el movimiento del precio en la dirección necesaria. Así se gana menos pero el riesgo es menor. Recomiendo colocar SL y la reversa usando la misma teoría de B. Williams.

