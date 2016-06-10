A menudo piden escribir un Asesor Experto simple.

Este Asesor Experto no pretende a ser uno que no va a perder. Su tarea es comprobar las teorías.

Aquí una de ellas:

Dos líneas WMA 8 y EMA 28



Cuando WMA cruza EMA de abajo arriba, abrimos una posición arriba.



Cuando WMA cruza EMA de arriba abajo, abrimos una posición abajo.

Después de abrir la posición, colocamos las órdenes: Take-profit 50 puntos (desde la apertura), Stop-loss 50 puntos (desde la apertura + spread)

Recomendaciones:

Tradeen con el valor fijo del depósito (10%) y apalancamiento (1:100)

Tampoco hay que usar este sistema con todos los pares de divisas.

Si la tendencia ha girado y WMA ha cruzado EMA en dirección contraria de la posición abierta, abrimos la posición en la dirección de la tendencia cerrando la anterior (claro que hay que eliminar las órdenes antiguas y colocar las nuevas).

Imagen:

¡Suerte!