Простой советник - эксперт для MetaTrader 4
13216
Часто просят написать простого советника.
Советник не претендует на то, что не будет сливать. Его задача проверять теории.
Вот одна из них, надеюсь автор не обидится:
Две линии WMA 8 и EMA 28
Когда WMA пересекает EMA снизу вверх - открываем позицию вверх.
Когда WMA пересекает EMA сверху вниз - открываем позицию вниз.
После открытия позиции сразу ставим ордера: Take-profit 50 пунктов (от открытия), Stop-loss 50 пунктов (от открытия + спрэд)
Советы:
- Торговать на фиксированный размер депозита - 10% с кредитным плечом (1:100)
- Так же не на всех валютных парах стоит пользоваться этой системой.
- Если тренд развернулся и WMA пересекла EMA в обратном направлении уже открытой позиции - открываем позицию в сторону трэнда, закрывая предыдущую (естественно старые ордера должны удаляться - новые выставляться).
Картинка:
Удачи!
