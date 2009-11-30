Часто просят написать простого советника.

Советник не претендует на то, что не будет сливать. Его задача проверять теории.

Вот одна из них, надеюсь автор не обидится:

Две линии WMA 8 и EMA 28



Когда WMA пересекает EMA снизу вверх - открываем позицию вверх.



Когда WMA пересекает EMA сверху вниз - открываем позицию вниз.

После открытия позиции сразу ставим ордера: Take-profit 50 пунктов (от открытия), Stop-loss 50 пунктов (от открытия + спрэд)

Советы:

Торговать на фиксированный размер депозита - 10% с кредитным плечом (1:100)

Так же не на всех валютных парах стоит пользоваться этой системой.

Если тренд развернулся и WMA пересекла EMA в обратном направлении уже открытой позиции - открываем позицию в сторону трэнда, закрывая предыдущую (естественно старые ордера должны удаляться - новые выставляться).

Картинка:

Удачи!