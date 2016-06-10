Los gráficos Renko se construyen de la siguiente manera: el precio del cierre del período actual se compara con los niveles del mínimo y máximo del “ladrillo” anterior (blanco o negro).



Si el precio del cierre del período actual sube por encima del máximo del “ladrillo” anterior por lo menos al tamaño del “ladrillo”, el gráfico dibuja en nuevas columnas uno o más “ladrillos” blancos.

Si el precio del cierre del período actual cae por debajo del mínimo del “ladrillo” anterior por lo menos al tamaño del “ladrillo”, el gráfico dibuja en nuevas columnas uno o más “ladrillos” negros.

Si el precio del cierre del período actual se mueve por debajo del mínimo o máximo del “ladrillo” anterior al tamaño superior a un “ladrillo”, no es suficiente para formar dos “ladrillos”, se dibuja sólo uno.

Puesto que Renko Charts ha sido creado para determinar la tendencia principal del activo, el gráfico en sí da muchas señales falsas, sobre todo para los movimientos laterales y en las tendencias cortas. Sin embargo, casi siempre permite captar la parte principal de una tendencia grande. Los gráficos Renko siempre se construyen a base de los precios del cierre del período para el que se calculan, por eso cuando cuando se crean desde los gráficos de otros tipos con diferentes períodos, el resultado puede ser diferente. Cuanto más alta sea la escala a base de la cual se construye un gráfico Renko, mayor probabilidad existe de que aparezca su principal defecto: cambio de sus indicaciones en tiempo real, por eso hay que construir los gráficos Renko a base de los datos de ticks o minutos.



En el gráfico Renko se puede aplicar los mismos tipos del análisis gráfico o de indicadores que se utilizan para la formación de los gráficos de barras y velas japonesas, sin embargo hay que tener en cuenta lo siguiente: en el gráfico Renko, el mínimo y máximo del “ladrillo” blanco siempre coinciden con los precios de apertura y cierre, respectivamente, mientras que el mínimo y máximo del “ladrillo” negro coinciden con los precios de cierre y apertura de este “ladrillo”. Por eso, los indicadores que utilizan en sus cálculos la comparación de los precios de apertura, cierre, mínimos y máximos dentro del mismo “ladrillo” pueden trabajar de forma incorrecta.

Ya que el gráfico Renko no tiene volumen, los indicadores que toman en cuenta el volumen no van a funcionar.

Instalación:

Colocamos RenkoLiveChart_v3.2.mq4 - en C:\Program Files\MT4\experts

Iniciamos el terminal. Permitimos el Asesor Experto. Permitimos DLL.





Aplicamos el EA al gráfico necesario.

Pulsamos el botón:

Esperamos nuevo tick...