und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Simple Expert Advisor - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 970
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Viele Anwender haben mich nach einem simplen Expert Advisor gefragt.
Dieser Expert Advisor wurde nicht für verlustfreies Handeln entwickelt. Seine Aufgabe ist es, Handelsstrategien zu überprüfen.
Hier ist eine:
Es gibt zwei WMA: WMA 8 and EMA 28.
Wenn WMA die EMA von unten nach oben schneidet - wird gekauft.
Wenn WMA die EMA von oben schneidet - wird verkauft.
Nachdem die Position geöffnet worden ist werden zwei weitere Orders gesendet: Take-profit mit 50 Punkten (von dem Open-Kurs), und Stop-Loss mit 50 Punkten (Open-Kurs + Spread)
Empfehlungen:
- Handeln sie mit einer festen Größe ihrer Einlage (10%) und einem Hebel von (1:100)
- Benutzen sie es nicht für alle Währungspaare
- Wenn sich der Trend umkehrt und sich die Linien in die entgegengesetzte Richtung schneiden - entgegen ihrer offenen Position, dann öffnen Sie eine Position in der aktuellen Richtung und schließen Sie die Vorherige Position.
Bild:
Nachtrag:
Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.
Wenn Sie Fragen an den Autor, Vorschläge oder Kommentar abgeben wollen, ist es besser wenn Sie sie hier hin schreiben.
Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.
Viel Erfolg!
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9357
Dieser Indikator zeigt den Stochastik Indikator für mehrere Timeframes in einem einzigen Charts und zudem berechnet er den Durchschnittswert.RobotPowerM5 meta4V12
RobotPowerM5_meta4V12 Expert Advisors.
The Renko chart has been created by the Japanese Traders. Die Haupteigenschaft von Renko Charts ist, dass sie keine Zeit und keine Volumen benutzen.CoeffofLine
CoeffofLine Indikator.