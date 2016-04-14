Viele Anwender haben mich nach einem simplen Expert Advisor gefragt.

Dieser Expert Advisor wurde nicht für verlustfreies Handeln entwickelt. Seine Aufgabe ist es, Handelsstrategien zu überprüfen.



Hier ist eine:

Es gibt zwei WMA: WMA 8 and EMA 28.

Wenn WMA die EMA von unten nach oben schneidet - wird gekauft.

Wenn WMA die EMA von oben schneidet - wird verkauft. Nachdem die Position geöffnet worden ist werden zwei weitere Orders gesendet: Take-profit mit 50 Punkten (von dem Open-Kurs), und Stop-Loss mit 50 Punkten (Open-Kurs + Spread)

Empfehlungen:

Handeln sie mit einer festen Größe ihrer Einlage (10%) und einem Hebel von (1:100)

Benutzen sie es nicht für alle Währungspaare

Wenn sich der Trend umkehrt und sich die Linien in die entgegengesetzte Richtung schneiden - entgegen ihrer offenen Position, dann öffnen Sie eine Position in der aktuellen Richtung und schließen Sie die Vorherige Position.



Bild:





Nachtrag:



Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.

Wenn Sie Fragen an den Autor, Vorschläge oder Kommentar abgeben wollen, ist es besser wenn Sie sie hier hin schreiben.



Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.

Viel Erfolg!