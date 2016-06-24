CodeBaseSeções
Experts

Expert Advisor Simples - expert para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Portuguese English Русский Español Deutsch
Publicado:
Atualizado:
Muitas pessoas pede para postar um EA simples.

O EA não foi projetado para operar sem perdas. Seu objetivo é verificar as estratégias de negociação.

Aqui está uma delas:

Há duas WMA: WMA 8 e EMA 28.

Quando o WMA cruza a EMA de baixo - ele compra.

Quando a WMA cruza a EMA de cima - ele vende.

Depois de abrir a posição, ele envia 2 ordens: Take profit de 50 pontos (a partir do preço de abertura), Stop Loss de 50 pontos (preço de abertura + spread)

Recomendações:

  • Negocia com um valor fixo do depósito (10%) e alavancagem (1:100)
  • Não utilize ele para negociar todos os pares de moedas
  • Se a tendência se inverter e a WMA cruzou a EMA na direção oposta das posições em aberto - abra a posição na direção da tendência, e feche a anterior (claro que as ordens antigas devem ser removidas e enviado uma nova).

Imagem:


Observação do editor:

Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las .

Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.

Boa sorte!

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9357

