Expert Advisor Simples - expert para MetaTrader 4
Muitas pessoas pede para postar um EA simples.
O EA não foi projetado para operar sem perdas. Seu objetivo é verificar as estratégias de negociação.
Aqui está uma delas:
Há duas WMA: WMA 8 e EMA 28.
Quando o WMA cruza a EMA de baixo - ele compra.
Quando a WMA cruza a EMA de cima - ele vende.
Depois de abrir a posição, ele envia 2 ordens: Take profit de 50 pontos (a partir do preço de abertura), Stop Loss de 50 pontos (preço de abertura + spread)
Recomendações:
- Negocia com um valor fixo do depósito (10%) e alavancagem (1:100)
- Não utilize ele para negociar todos os pares de moedas
- Se a tendência se inverter e a WMA cruzou a EMA na direção oposta das posições em aberto - abra a posição na direção da tendência, e feche a anterior (claro que as ordens antigas devem ser removidas e enviado uma nova).
