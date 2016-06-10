El indicador CoeffofLine muestra la dirección posible del movimiento del gráfico en el futuro (2-3 barras). Durante su uso, hay que tomar en cuenta la dependencia del indicador del instrumento financiero, período de tiempo (timeframe) y período.

Si el indicador CoeffOfLine ha girado hacia arriba, compramos. Para salir de la posición, es necesario esperar la reversa del indicador en el timeframe de trabajo y la señal hacia arriba de parte del indicador de filtro en el timeframe menor.

Si CoeffOfLine muestra la zona horizontal en el timeframe de trabajo y se dirige hacia abajo en el timeframe menor (ha cambiado la dirección), vendemos.