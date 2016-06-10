Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CoeffofLine - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 996
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador CoeffofLine muestra la dirección posible del movimiento del gráfico en el futuro (2-3 barras). Durante su uso, hay que tomar en cuenta la dependencia del indicador del instrumento financiero, período de tiempo (timeframe) y período.
Si el indicador CoeffOfLine ha girado hacia arriba, compramos. Para salir de la posición, es necesario esperar la reversa del indicador en el timeframe de trabajo y la señal hacia arriba de parte del indicador de filtro en el timeframe menor.
Si CoeffOfLine muestra la zona horizontal en el timeframe de trabajo y se dirige hacia abajo en el timeframe menor (ha cambiado la dirección), vendemos.
CoeffofLine
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9360
Los gráficos Renko representan un tipo de los gráficos diseñados por los traders japoneses. Una de las principales diferencias de los gráficos Renko de los gráficos de barras, líneas o velas japoneses es que Renko no toma en consideración la hora ni el volumen del trading.Asesor Experto simple
A menudo piden escribir un Asesor Experto simple, pues aquí tienen uno.
Estrategia contratendencialChartPlusChartV3
Es un programa para registrar los hechos de aparición de posibles cotizaciones fuera del mercado (non-market). Ha sido añadida la posibilidad de procesamiento personal de eventos de desviación mediante el script en mql.