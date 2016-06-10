Vamos a verlo en el ejemplo de EURUSD. Imaginemos que tenemos dos pares sintéticas: EURUSDx y EURUSDy . Tienen la misma dinámica. Si abrimos dos posiciones opuestas en estos pares, tendremos la situación de cubertura (hedging). Apertura: BUY EURUSDx y SELL EURUSDy . Pasado un tiempo, cerramos estas posiciones: SELL EURUSDx y BUY EURUSDy . Beneficio: Profit = (BIDx - ASKx) + (BIDy - ASKy) = (BIDx - ASKy) + (BIDy - ASKx) En la expresión de arriba, sabemos el valor del primer paréntesis durante la apertura (BUY EURUSDx y SELL EURUSDy ), y el valor del segundo paréntesis durante el cierre (SELL EURUSDx y BUY EURUSDy ). Existen bastantes condiciones con las que Profit será positivo. Una de ellas: Al abrir: BIDx > ASKy , al cerrar: BIDy > ASKx .

Práctica:

El EA Trade-Arbitrage usa la condición antes mencionada ( se puede modificar para cualquier otra condición ):

El EA comprueba ( en tiempo real ) las situaciones BIDx > ASKy entre TODOS ( miles de opciones) los pares sintéticas posibles. Y abre las posiciones correspondientes entre ellos. Eso significa que el EA siempre se encuentra en el hadge multidivisas.

Crea el archivo ArbitrageStatistic.txt con las opciones del arbitraje organizadas (por frecuencia).



Ejemplo del archivo ArbitrageStatistic.txt

Si Monitoring = TRUE, el EA añade cada situación del arbitraje con detallas al archivo Arbitrage.txt.



Ejemplo del archivo Arbitrage.txt

El trading se realiza con los pares sintéticos de instrumentos financieros especificados en el archivo Trade-Arbitrage.txt (se ubica en la carpeta experts\files).



Ejemplo del archivo Trade-Arbitrage.txt

Además, el EA escribe en el log las acciones comerciales, sus razones y consecuencias para realizar el análisis posterior.



Muestra de trabajo del EA Trade-Arbitrage (abajo) y los scripts NettoTrading (a la izquierda) y CheckMyArbitrage (a la derecha)

El hadge multidivisas puede comprobarse mediante el script cerrado en el ciclo CheckMyArbitrage.