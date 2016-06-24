Minha primeira estratégia foi comprar quando vários estocásticos estiverem abaixo de 20, e vender quando eles estiverem acima de 80.

Era inconveniente alterar os períodos toda vez, por isso eu desenvolvi este indicador, talvez ele possa ser útil.



Ele exibe o estocástico por vários períodos de tempo em um único gráfico, ele também calcula o valor médio (linha azul no gráfico).



Imagem:



Stochastic3_v2.mq4



