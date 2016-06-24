Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador Estocástico Médio para vários períodos gráficos - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1025
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Minha primeira estratégia foi comprar quando vários estocásticos estiverem abaixo de 20, e vender quando eles estiverem acima de 80.
Era inconveniente alterar os períodos toda vez, por isso eu desenvolvi este indicador, talvez ele possa ser útil.
Ele exibe o estocástico por vários períodos de tempo em um único gráfico, ele também calcula o valor médio (linha azul no gráfico).
Imagem:
Minhas outras soluções: https://www.mql5.com/pt/users/cmillion/publications Boa Sorte!
Observação do editor:
Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.
Se você tiver alguma dúvida para o autor, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las aqui.
Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stochastic3_v2.mq4
Boa sorte!
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9352
Expert Advisors RobotPowerM5_meta4V12.Abrir e Fechar posições utilizando linhas
Ele abre e fecha posições usando o cruzamento das linhas móveis.
Ele funciona sem perdas. Ele usa a ineficiência do mercado para arbitragem.Expert Advisor Simples
Muitas pessoas pede para postar um EA simples. Aqui está.