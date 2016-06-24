CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Indicador Estocástico Médio para vários períodos gráficos - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1025
Avaliação:
(6)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Minha primeira estratégia foi comprar quando vários estocásticos estiverem abaixo de 20, e vender quando eles estiverem acima de 80.

Era inconveniente alterar os períodos toda vez, por isso eu desenvolvi este indicador, talvez ele possa ser útil.

Ele exibe o estocástico por vários períodos de tempo em um único gráfico, ele também calcula o valor médio (linha azul no gráfico).

Imagem:

Minhas outras soluções: https://www.mql5.com/pt/users/cmillion/publications Boa Sorte!


Observação do editor:

Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida para o autor, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las aqui.

Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stochastic3_v2.mq4

Boa sorte!

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9352

RobotPowerM5 meta4V12 RobotPowerM5 meta4V12

Expert Advisors RobotPowerM5_meta4V12.

Abrir e Fechar posições utilizando linhas Abrir e Fechar posições utilizando linhas

Ele abre e fecha posições usando o cruzamento das linhas móveis.

Trade-Arbitrage Trade-Arbitrage

Ele funciona sem perdas. Ele usa a ineficiência do mercado para arbitragem.

Expert Advisor Simples Expert Advisor Simples

Muitas pessoas pede para postar um EA simples. Aqui está.