Meine erste Strategie bestand darin zu kaufen, wenn mehrere Stochastik unter 20 sind und zu verkaufen wenn sie über 80 sind.

Es war sehrumständlich jedes Mal die Periode zu verändern und daher habe ich diesen Indikator entwickelt, der sehr hilfreich ist.



Dieser Indikator zeigt den Stochastik Indikator für mehrere Timeframes in einem einzigen Charts und zudem berechnet er den Durchschnittswert (Die blaue Linie im Chart).



Bild:



My other solutions: https://www.mql5.com/ru/users/cmillion/publications





Nachtrag:



Beachten Sie dass dieses eine Übersetzung der originalen russischen Version ist.

Falls Sie Fragen oder Vorschläge haben, dann ist es besser, wenn Sie siehier hin schreiben.

Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.

Stochastic3_v2.mq4



Viel Erfolg!

