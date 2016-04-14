und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Average Stocastic Indikator für mehrere Timeframes - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 918
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Meine erste Strategie bestand darin zu kaufen, wenn mehrere Stochastik unter 20 sind und zu verkaufen wenn sie über 80 sind.
Es war sehrumständlich jedes Mal die Periode zu verändern und daher habe ich diesen Indikator entwickelt, der sehr hilfreich ist.
Dieser Indikator zeigt den Stochastik Indikator für mehrere Timeframes in einem einzigen Charts und zudem berechnet er den Durchschnittswert (Die blaue Linie im Chart).
Bild:
My other solutions: https://www.mql5.com/ru/users/cmillion/publications Good Luck!
Nachtrag:
Beachten Sie dass dieses eine Übersetzung der originalen russischen Version ist.
Falls Sie Fragen oder Vorschläge haben, dann ist es besser, wenn Sie siehier hin schreiben.
Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stochastic3_v2.mq4
Viel Erfolg!
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9352
RobotPowerM5_meta4V12 Expert Advisors.Öffnen und Schließen von Positionen mit Hilfe von Linien
Diese Expert Advisor öffnet und schließt Position unter Verwendung von bewegbaren Linien die vom Kurs geschnitten werden.
Viele Anwender haben mich nach einem simplen Expert Advisor gefragt. Hier ist einer.Renko Charts
The Renko chart has been created by the Japanese Traders. Die Haupteigenschaft von Renko Charts ist, dass sie keine Zeit und keine Volumen benutzen.