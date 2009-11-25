CodeBaseРазделы
Stochastic3 показывает графики 3х периодов в одном окне - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Первая моя стратегия основывалась на том, чтобы покупать, когда стохастики нескольких периодов будут ниже 20, а продавать кода выше 80.

Было неудобно часто менять периоды - вот упростил себе работу, может кому пригодится.

Предлагаемый индикатор Stocastic3 показывает графики 3х периодов в одном окне и вычисляет среднюю линию.

Картинка:

Другие мои работы https://www.mql5.com/ru/users/cmillion/publications Удачи!


Stochastic3_v2.mq4


