Stochastic3 показывает графики 3х периодов в одном окне - индикатор для MetaTrader 4
- 8051
Первая моя стратегия основывалась на том, чтобы покупать, когда стохастики нескольких периодов будут ниже 20, а продавать кода выше 80.
Было неудобно часто менять периоды - вот упростил себе работу, может кому пригодится.
Предлагаемый индикатор Stocastic3 показывает графики 3х периодов в одном окне и вычисляет среднюю линию.
Stochastic3_v2.mq4
