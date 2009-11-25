Первая моя стратегия основывалась на том, чтобы покупать, когда стохастики нескольких периодов будут ниже 20, а продавать кода выше 80.



Было неудобно часто менять периоды - вот упростил себе работу, может кому пригодится.

Предлагаемый индикатор Stocastic3 показывает графики 3х периодов в одном окне и вычисляет среднюю линию.



Картинка:



Другие мои работы https://www.mql5.com/ru/users/cmillion/publications Удачи!





Stochastic3_v2.mq4



