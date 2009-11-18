Описание:

Наверное очень многим понравился индикатор ytg_DveMashki_ind автора SATOP

Удобный для визуального наблюдения за стандартным МАСД только на цене.

Данный индикатор дополнен сигнальными линиями. Только в стандартном МАСД одна линия, а тут можно настроить две.

Думаю, что некоторым это дополнение будет очень полезным, особенно любителям EWA










