Индикаторы

ytg_DveMashki_ind_w_Signals - индикатор для MetaTrader 4

Описание:

Наверное очень многим понравился индикатор ytg_DveMashki_ind автора SATOP

Удобный для визуального наблюдения за стандартным МАСД только на цене.

Данный индикатор дополнен сигнальными линиями. Только в стандартном МАСД одна линия, а тут можно настроить две.

Думаю, что некоторым это дополнение будет очень полезным, особенно любителям EWA




