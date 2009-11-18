Ставь лайки и следи за новостями
ytg_DveMashki_ind_w_Signals - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11224
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Описание:
Наверное очень многим понравился индикатор ytg_DveMashki_ind автора SATOP
Удобный для визуального наблюдения за стандартным МАСД только на цене.
Данный индикатор дополнен сигнальными линиями. Только в стандартном МАСД одна линия, а тут можно настроить две.
Думаю, что некоторым это дополнение будет очень полезным, особенно любителям EWA
