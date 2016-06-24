Descrição:

Talvez você esteja familiar com o indicador ytg_DveMashki_ind por Satop.

Ele é conveniente para a observação visual do MACD no gráfico de preço.

As linhas de sinal foram adicionadas. O MACD padrão possui apenas uma linha, aqui nós podemos usar duas.

Eu acho que a adição será muito útil, especialmente para os fãs da EWA.











