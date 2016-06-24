CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Dois MACD com Sinais - indicador para MetaTrader 4

asystem2000 | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1284
Avaliação:
(10)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Descrição:

Talvez você esteja familiar com o indicador ytg_DveMashki_ind por Satop.

Ele é conveniente para a observação visual do MACD no gráfico de preço.

As linhas de sinal foram adicionadas. O MACD padrão possui apenas uma linha, aqui nós podemos usar duas.

Eu acho que a adição será muito útil, especialmente para os fãs da EWA.





Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9335

Indicador Open Interest Online © Indicador Open Interest Online ©

Novo Design - Novas Oportunidades.

macd sample 1010 macd sample 1010

O EA pode fazer 10000usd mensais ou pode ser menos, mas ele sempre é rentável

Abrir e Fechar posições utilizando linhas Abrir e Fechar posições utilizando linhas

Ele abre e fecha posições usando o cruzamento das linhas móveis.

RobotPowerM5 meta4V12 RobotPowerM5 meta4V12

Expert Advisors RobotPowerM5_meta4V12.