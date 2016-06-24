Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Dois MACD com Sinais - indicador para MetaTrader 4
Descrição:
Talvez você esteja familiar com o indicador ytg_DveMashki_ind por Satop.
Ele é conveniente para a observação visual do MACD no gráfico de preço.
As linhas de sinal foram adicionadas. O MACD padrão possui apenas uma linha, aqui nós podemos usar duas.
Eu acho que a adição será muito útil, especialmente para os fãs da EWA.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9335
