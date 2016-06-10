CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

macd sample 1010 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Si gana, son 100 puntos; si pierde, sólo 50 puntos.

Según los resultados de la prueba, la reducción no es más de 20%, como se puede ver en la prueba de GBPUSD.

Durante el trading con GBPJPY, ha realizado cuatro operaciones perdedoras consecutivas, pero se ha recuperado rápidamente y ha empezado traer beneficios.

El EA que se muestra aquí no está mejorado. Si a alguien le interesa, pónganse en contacto conmigo en e-mail: kin.city@yahoo.com


Resultados de las pruebas:

Strategy Tester Report
MACD Sample101
BroCo-Demo (Build 225)

SymbolGBPJPY (GREAT BRITAIN POUND vs JAPANESE YEN)
Period5 Minutes (M5) 2009.05.08 04:30 - 2009.11.16 13:35
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersstopLoss=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=0;

Bars in test38737Ticks modelled3089350Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors622




Initial deposit10000.00



Total net profit35685.62Gross profit222105.32Gross loss-186419.70
Profit factor1.19Expected payoff47.58

Absolute drawdown7081.51Maximal drawdown14868.70 (83.59%)Relative drawdown83.59% (14868.70)

Total trades750Short positions (won %)385 (31.69%)Long positions (won %)365 (32.33%)

Profit trades (% of total)240 (32.00%)Loss trades (% of total)510 (68.00%)
Largestprofit trade3353.27loss trade-1684.16
Averageprofit trade925.44loss trade-365.53
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (2513.11)consecutive losses (loss in money)16 (-3967.37)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3909.91 (3)consecutive loss (count of losses)-3967.37 (16)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3



on different broker with more errors

Strategy Tester Report
MACD Sample1010
AlpariUK-Demo (Build 225)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period5 Minutes (M5) 2009.05.05 05:50 - 2009.11.16 14:20
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameterssl=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=5;

Bars in test39874Ticks modelled11118308Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors2146




Initial deposit10000.00



Total net profit21649.21Gross profit237462.42Gross loss-215813.21
Profit factor1.10Expected payoff26.24

Absolute drawdown9442.05Maximal drawdown17049.11 (65.87%)Relative drawdown95.94% (13184.45)

Total trades825Short positions (won %)416 (30.29%)Long positions (won %)409 (30.81%)

Profit trades (% of total)252 (30.55%)Loss trades (% of total)573 (69.45%)
Largestprofit trade3368.25loss trade-1696.74
Averageprofit trade942.31loss trade-376.64
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (4205.82)consecutive losses (loss in money)18 (-4074.73)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4205.82 (4)consecutive loss (count of losses)-4074.73 (18)
Averageconsecutive wins1consecutive losses

3




Strategy Tester Report
MACD Sample1010
AlpariUK-Demo (Build 225)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2009.06.05 12:20 - 2009.11.16 15:35
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameterssl=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=5;

Bars in test33231Ticks modelled6772669Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors540




Initial deposit10000.00



Total net profit19486.76Gross profit91399.60Gross loss-71912.84
Profit factor1.27Expected payoff56.00

Absolute drawdown2163.00Maximal drawdown9927.02 (34.39%)Relative drawdown38.33% (5971.70)

Total trades348Short positions (won %)162 (32.72%)Long positions (won %)186 (35.48%)

Profit trades (% of total)119 (34.20%)Loss trades (% of total)229 (65.80%)
Largestprofit trade3003.60loss trade-1500.00
Averageprofit trade768.06loss trade-314.03
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (4004.80)consecutive losses (loss in money)11 (-3302.68)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4004.80 (5)consecutive loss (count of losses)-3302.68 (11)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3


