Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
macd sample 1010 - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1209
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Si gana, son 100 puntos; si pierde, sólo 50 puntos.
Según los resultados de la prueba, la reducción no es más de 20%, como se puede ver en la prueba de GBPUSD.
Durante el trading con GBPJPY, ha realizado cuatro operaciones perdedoras consecutivas, pero se ha recuperado rápidamente y ha empezado traer beneficios.
El EA que se muestra aquí no está mejorado. Si a alguien le interesa, pónganse en contacto conmigo en e-mail: kin.city@yahoo.com
Resultados de las pruebas:
|Symbol
|GBPJPY (GREAT BRITAIN POUND vs JAPANESE YEN)
|Period
|5 Minutes (M5) 2009.05.08 04:30 - 2009.11.16 13:35
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|stopLoss=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=0;
|Bars in test
|38737
|Ticks modelled
|3089350
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|622
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|35685.62
|Gross profit
|222105.32
|Gross loss
|-186419.70
|Profit factor
|1.19
|Expected payoff
|47.58
|Absolute drawdown
|7081.51
|Maximal drawdown
|14868.70 (83.59%)
|Relative drawdown
|83.59% (14868.70)
|Total trades
|750
|Short positions (won %)
|385 (31.69%)
|Long positions (won %)
|365 (32.33%)
|Profit trades (% of total)
|240 (32.00%)
|Loss trades (% of total)
|510 (68.00%)
|Largest
|profit trade
|3353.27
|loss trade
|-1684.16
|Average
|profit trade
|925.44
|loss trade
|-365.53
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (2513.11)
|consecutive losses (loss in money)
|16 (-3967.37)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3909.91 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-3967.37 (16)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
on different broker with more errors
3
Symbol GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen) Period 5 Minutes (M5) 2009.05.05 05:50 - 2009.11.16 14:20 Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) Parameters sl=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=5; Bars in test 39874 Ticks modelled 11118308 Modelling quality n/a Mismatched charts errors 2146 Initial deposit 10000.00 Total net profit 21649.21 Gross profit 237462.42 Gross loss -215813.21 Profit factor 1.10 Expected payoff 26.24 Absolute drawdown 9442.05 Maximal drawdown 17049.11 (65.87%) Relative drawdown 95.94% (13184.45) Total trades 825 Short positions (won %) 416 (30.29%) Long positions (won %) 409 (30.81%) Profit trades (% of total) 252 (30.55%) Loss trades (% of total) 573 (69.45%) Largest profit trade 3368.25 loss trade -1696.74 Average profit trade 942.31 loss trade -376.64 Maximum consecutive wins (profit in money) 4 (4205.82) consecutive losses (loss in money) 18 (-4074.73) Maximal consecutive profit (count of wins) 4205.82 (4) consecutive loss (count of losses) -4074.73 (18) Average consecutive wins 1 consecutive losses
3
Symbol GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) Period 5 Minutes (M5) 2009.06.05 12:20 - 2009.11.16 15:35 Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) Parameters sl=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=5; Bars in test 33231 Ticks modelled 6772669 Modelling quality n/a Mismatched charts errors 540 Initial deposit 10000.00 Total net profit 19486.76 Gross profit 91399.60 Gross loss -71912.84 Profit factor 1.27 Expected payoff 56.00 Absolute drawdown 2163.00 Maximal drawdown 9927.02 (34.39%) Relative drawdown 38.33% (5971.70) Total trades 348 Short positions (won %) 162 (32.72%) Long positions (won %) 186 (35.48%) Profit trades (% of total) 119 (34.20%) Loss trades (% of total) 229 (65.80%) Largest profit trade 3003.60 loss trade -1500.00 Average profit trade 768.06 loss trade -314.03 Maximum consecutive wins (profit in money) 5 (4004.80) consecutive losses (loss in money) 11 (-3302.68) Maximal consecutive profit (count of wins) 4004.80 (5) consecutive loss (count of losses) -3302.68 (11) Average consecutive wins 2 consecutive losses 3
Nota de redacción:
Es la traducción, por eso si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en inglés en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9333
Buscando la divisa fuerte y débilMulti Lot Scalper
Asesor Experto Multi_Lot_Scalper.
Nuevo diseño, Nuevas posibilidadesytg_DveMashki_ind_w_Signals
El indicador muy cómodo ytg_DveMashki_ind del autor Yuriy Tokman ha sido completado con dos líneas de señales. Aplicación útil para los aficionados a EWA