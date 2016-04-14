CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Two MACD with Signals - Indikator für den MetaTrader 4

asystem2000 | German English Русский Español Português
Ansichten:
1021
Rating:
(10)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Beschreibung:

Maybe you are familiar with indicator ytg_DveMashki_ind by Satop.

Hiermit kann ganz bequem der MACD im Chart beobachtet werden.

Es wurde eine Signallinie hinzugefügt. Der Standard MACD hat eine Linie und hier haben wir zwei.

Ich denke diese Erweiterung ist sehr hilfreich speziell für EWA-Freunde.





Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9335

Open Interest Online Indicator Open Interest Online Indicator

Neues Design - neue Möglichkeiten.

macd sample 1010 macd sample 1010

Dieser Expert Advisor kann 10000 $ monatlich erwirtschaften oder auch vielleicht etwas weniger, aber er ist immer profitabel

Öffnen und Schließen von Positionen mit Hilfe von Linien Öffnen und Schließen von Positionen mit Hilfe von Linien

Diese Expert Advisor öffnet und schließt Position unter Verwendung von bewegbaren Linien die vom Kurs geschnitten werden.

RobotPowerM5 meta4V12 RobotPowerM5 meta4V12

RobotPowerM5_meta4V12 Expert Advisors.