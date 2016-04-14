Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Two MACD with Signals - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1021
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:
Maybe you are familiar with indicator ytg_DveMashki_ind by Satop.
Hiermit kann ganz bequem der MACD im Chart beobachtet werden.
Es wurde eine Signallinie hinzugefügt. Der Standard MACD hat eine Linie und hier haben wir zwei.
Ich denke diese Erweiterung ist sehr hilfreich speziell für EWA-Freunde.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9335
Open Interest Online Indicator
Neues Design - neue Möglichkeiten.macd sample 1010
Dieser Expert Advisor kann 10000 $ monatlich erwirtschaften oder auch vielleicht etwas weniger, aber er ist immer profitabel
Öffnen und Schließen von Positionen mit Hilfe von Linien
Diese Expert Advisor öffnet und schließt Position unter Verwendung von bewegbaren Linien die vom Kurs geschnitten werden.RobotPowerM5 meta4V12
RobotPowerM5_meta4V12 Expert Advisors.