



La idea del Asesor Experto es encontrar la divisa más fuerte y la más débil. Por ejemplo, en un momento dado la divisa más fuerte es EUR (de 7 divisas base), y la más débil es JPY, entonces compramos el par EURUSD y compramos USDJPY. De esta manera, cubrimos los riesgos. Me han ayudado los siguientes artículos para buscar estas divisas:

Base teórica para la construcción de indicadores cluster para el Forex

Aplicación práctica de indicadores cluster en Forex

El Asesor Experto usa el indicador CCFp.mq4 desde estos artículos. ¡Hay que descargar y compilarlo! Adjunto el mismo indicador con pequeñas modificaciones por si el indicador desde estos artículos no puede trabajar en el Asesor Experto.

El EA compra XXXUSD o vende USDXXX, cuando la línea correspondiente a la divisa XXX se haga máxima. De la misma manera, vende el par YYYUSD o compra USDYYY, cuando la línea correspondiente a la divisa YYY se haga mínima. Después del cambio de la línea máxima (mínima), la posición del par actual se cierra y el EA abre el par correspondiente a la línea. El EA abre las órdenes cuando se cruza la barra anterior. El Asesor Experto trabaja con 7 pares de divisas base.

Observaciones: