Beschreibung:



Ich möchte Ihnen hier eine neue Version des Open Interest Online © Indikator präsentieren.

Jetzt mit einem intuitiveren Design.



Die wichtigsten Eigenschaften sind:

- Automatische Bestimmung des Hintergrundes und des Farbschemas; - Es gibt nun die Möglichkeit die Ebenen und die dazugehörigen Werte die dem Preis am nächsten sind anzeigen zu lassen. Zudem kann er alle 15 "strikes" anzeigen. - Es ist jetzt möglich die Helligkeit der Levels zu verändern und sie als Hintergrund anzeigen zu lassen. - Numerische Werte von "Open Interest" von Call\Put ist optional, - Historische Levels sind optional.



Wenn die Open Interest Put Werte greater werden als Open Interest Call, dann wird die IndikatorfarbeRot (Farbe der Short-Position), wenn Call größer als Put wird, wechselt er seine Farbe in Blau (Farbe der Long-Position).

Die Tiefe und die Helligkeit der Farbe entspricht dem quantitativen Verhältnis von "Open Interest" zu seinem maximalen Level zu diesem Datum, wodurch nun die Stärke eines Levels sichtbarer wird.

Die numerischen Werte der Level entsprechen den Call/Put-Verhältnissen.

Bild:

