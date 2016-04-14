und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Open Interest Online Indicator - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 2033
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:
Ich möchte Ihnen hier eine neue Version des Open Interest Online © Indikator präsentieren.
Jetzt mit einem intuitiveren Design.
Die wichtigsten Eigenschaften sind:
- Automatische Bestimmung des Hintergrundes und des Farbschemas;
- Es gibt nun die Möglichkeit die Ebenen und die dazugehörigen Werte die dem Preis am nächsten sind anzeigen zu lassen. Zudem kann er alle 15 "strikes" anzeigen.
- Es ist jetzt möglich die Helligkeit der Levels zu verändern und sie als Hintergrund anzeigen zu lassen.
- Numerische Werte von "Open Interest" von Call\Put ist optional,
- Historische Levels sind optional.
Wenn die Open Interest Put Werte greater werden als Open Interest Call, dann wird die IndikatorfarbeRot (Farbe der Short-Position), wenn Call größer als Put wird, wechselt er seine Farbe in Blau (Farbe der Long-Position).
Die Tiefe und die Helligkeit der Farbe entspricht dem quantitativen Verhältnis von "Open Interest" zu seinem maximalen Level zu diesem Datum, wodurch nun die Stärke eines Levels sichtbarer wird.
Die numerischen Werte der Level entsprechen den Call/Put-Verhältnissen.
Bild:
Nachtrag:
Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9334
Dieser Expert Advisor kann 10000 $ monatlich erwirtschaften oder auch vielleicht etwas weniger, aber er ist immer profitabelCluster expert advisor
Es wird nach dem stärksten und nach dem schwächsten Währungspaar gesucht mithilfe der "Cluster Analyse"
Er zeigt den MACD mit Linien im Chart an.Öffnen und Schließen von Positionen mit Hilfe von Linien
Diese Expert Advisor öffnet und schließt Position unter Verwendung von bewegbaren Linien die vom Kurs geschnitten werden.