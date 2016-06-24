Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador Open Interest Online © - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1505
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
Eu apresento a vocês uma nova versão do Indicador Open Interest Online.
Agora ele se tornou mais intuitivo com um novo design.
As principais características são:
- Determinação automática das cores de fundo e esquema de cores;
- Há uma oportunidade para exibir os níveis e os seus valores que são mais próximo do preço, ele também pode mostrar todos os 15 strikes.
- Agora é possível alterar o nível do brilho exibir apenas os níveis de fundo.
- É opcional os valores numéricos das Posições em Aberto por Compra\Venda,
- Os níveis históricos são opcionais.
Quando os valores da Posição em Aberto de Put tornarem-se maior que as Posições em Aberto de Compra a cor do indicador ficará vermelho (Cor da posição de venda), se a compra se tornar maior do que a de venda, será azul (cor da posição de compra).
A profundidade da cor e brilho corresponde à relação quantitativa da Posicóes em aberto a seu nível máximo para esta data, então agora o nível da força é mais visual.
Os valores numéricos dos níveis correspondem a taxa de Compra/Venda.
Imagem:
Observação do editor:
Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9334
O EA pode fazer 10000usd mensais ou pode ser menos, mas ele sempre é rentávelExpert Advisor Cluster
Ele busca o par de moeda mais forte e o mais fraco por meio de análise de Cluster
Ele exibe dois MACD com linhas no gráfico de preços.Abrir e Fechar posições utilizando linhas
Ele abre e fecha posições usando o cruzamento das linhas móveis.