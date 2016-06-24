Descrição:



Eu apresento a vocês uma nova versão do Indicador Open Interest Online.

Agora ele se tornou mais intuitivo com um novo design.



As principais características são:

- Determinação automática das cores de fundo e esquema de cores; - Há uma oportunidade para exibir os níveis e os seus valores que são mais próximo do preço, ele também pode mostrar todos os 15 strikes. - Agora é possível alterar o nível do brilho exibir apenas os níveis de fundo. - É opcional os valores numéricos das Posições em Aberto por Compra\Venda, - Os níveis históricos são opcionais.



Quando os valores da Posição em Aberto de Put tornarem-se maior que as Posições em Aberto de Compra a cor do indicador ficará vermelho (Cor da posição de venda), se a compra se tornar maior do que a de venda, será azul (cor da posição de compra).

A profundidade da cor e brilho corresponde à relação quantitativa da Posicóes em aberto a seu nível máximo para esta data, então agora o nível da força é mais visual.

Os valores numéricos dos níveis correspondem a taxa de Compra/Venda.

Imagem:

