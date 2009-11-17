CodeBaseРазделы
Индикаторы

Новая версия Индикатора Открытого интереса онлайн © - индикатор для MetaTrader 4

Представляю вам новую версию Индикатора Открытого интереса онлайн ©
Теперь индикатор стал еще более интуитивно понятным,благодаря новому графическому исполнению.
Автоматическое определение фона и перестройка цветовой схемы
возможность показывать на истории только близжайщие к цене уровни и их значения или показывать все 15 подаваемых страйков
Изменять яркость отбражени уровней,показывать только фон от уровней Не показывать цифровые значения соотношения ОИ по Call\Put Не показывать исторические уровни
При превышении количества ОИ Put над Call индикатор окрашивается в красный цвет (цвет короткой позиции), при превышении Call над Put в синий (цвет длинной позиции. Глувина цвета и яркость соответствует количественному соотношению ОИ данного уровня к Максимальному ОИ для данной даты. Что улучшает визуальное восприятие силы уровня. Цифровое значение в уровне соответствует соотношению Call/Put.
